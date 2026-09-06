„Köln im Triathlon-Fieber“Hunderte Schwimmer erobern Rhein – So lief das Event

Nach dem Startschuss im Bereich Severinsbrücke tummeln sich Hunderte Schwimmer in bunten Neoprenanzügen im trüben Rheinwasser. An der fünften Ausgabe des Triathlons, durchgeführt von der Kölner Ausdauersport GmbH, haben am Sonntag 4200 Hobbysportler und auch Profiathleten teilgenommen – so viele wie noch nie. Erstmals stattete Ministerpräsident Hendrik Wüst dem Sportevent einen Besuch ab und feuerte die Teilnehmer an.

Zwischen drei Distanzen konnte man wählen: die Sprintdistanz (1,4 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 4,8 Kilometer Laufen), die Olympische Distanz (2,2 Kilometer Schwimmen, 45,9 Kilometer Radfahren, 9,4 Kilometer Laufen) und die Mitteldistanz (2,6 Kilometer Schwimmen, 87,3 Kilometer Radfahren, 19 Kilometer Laufen).

Besucherinnen und Besucher feuern die Schwimmer an. Copyright: Martina Goyert

Ministerpräsident Hendrik Wüst stattete dem Event einen Besuch ab und feuerte die Athleten an. Copyright: Martina Goyert

Schwimmer im Rhein beim Triathlon Copyright: Martina Goyert

Sieger der Mitteldistanz: Alexander Kull und Jenny Jendryschik

„Es war fantastisches Wetter, alle sind happy, Köln ist im Triathlon-Fieber“, sagte Sprecher Jan Broniecki am Sonntag und berichtete von einem reibungslosen Ablauf. Sieger bei den Männern auf der Mitteldistanz mit einer Zeit von 3 Stunden, 25 Minuten und fünf Sekunden war Alexander Kull aus Weimar. „Mein konkretes Ziel war das Podium. Geträumt habe ich aber von einem Sieg. Dass ich hier in Köln meinen ersten Profisieg feiern kann, ist überragend.“ Bei den Frauen setzte sich Profi-Triathletin Jenny Jendryschik aus Flensburg nach 3 Stunden, 49 Minuten und 29 Sekunden durch. In der Innenstadt und in Deutz wurden für das Event Straßen gesperrt. Im Laufe des Nachmittags wurden die Sperren aufgehoben. (gam)

Die Sportler mussten sich in den Disziplinen Radfahren, Laufen und Schwimmen beweisen. Copyright: Martina Goyert