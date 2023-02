„Ich bringe jemanden um“ Mann mit Messer am Friesenplatz in Köln – Polizei greift ein

Köln – Alarm am Friesenplatz: Die Kölner Polizei eilte am Mittwochmittag in die U-Bahnstation, weil dort ein Mann mit einem langen Messer gesehen wurde. Mehrere Beamten konnten auf dem Bahnsteig einen Mann festnehmen. Die Waffe ist sichergestellt.



Nach Rundschau-Informationen war der 20-Jährige mit seiner Mutter auf dem Bahnsteig unterwegs und sagte sinngemäß: „Ich bringe gleich jemanden um“. Dann holte der Mann die Waffe aus seiner Kleidung und zeigte es seiner Mutter. „Eine Passantin hat das Geschehen und die Äußerungen mitbekommen und den Notruf gewählt“, sagte ein Polizeisprecher der Rundschau.



Zu einem Angriff auf Passanten sei es nicht gekommen. Der Verdächtige sei mit auf die Innenstadtwache gekommen und wird dort verhört. (ta)