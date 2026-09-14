Zivilpolizisten haben am Samstag in der Kölner Innenstadt einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei dem Einsatz stellten die Beamten und Beamtinnen Bargeld sowie knapp 80 Gramm Kokain sicher. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 15 Uhr hatten die zivilen Ermittlerinnen und Ermittler beobachtet, wie ein Fahrradfahrer in der Spichernstraße mutmaßlich Drogen an eine 28 Jahre alte Kölnerin verkauft haben soll. Während Polizistinnen und Polizisten die Frau kontrollierten und ein Päckchen Kokain bei ihr fanden, verfolgten andere Einsatzkräfte den Verdächtigen.

Polizei findet Drogen und Bargeld bei mutmaßlichem Dealer

Nach einem weiteren mutmaßlichen Drogengeschäft mit einem 42-jährigen Kunden in der Engelbertstraße hielten die Beamten und Beamtinnen den 19-Jährigen an. In seiner Kleidung fanden sie 61 Konsumeinheiten Kokain und 680 Euro in kleinen Scheinen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Fahnderinnen und Fahnder weitere 64 Päckchen mit Kokain sicher. Ein Richter schickte den 19-Jährigen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge und weil er sich illegal in Deutschland aufhalten soll. Auch die mutmaßliche Käuferin und der Käufer erhielten Strafanzeigen. (red)