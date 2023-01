Kölner Innenstadt Zülpicher Platz wird für den Autoverkehr gesperrt

Am Zülpicher Platz in Köln (Archivbild)

Köln – Der Zülpicher Platz wird nördlich der Herz-Jesu-Kirche für den Autoverkehr gesperrt. In den nächsten Tagen beginnt die Stadt mit den Arbeiten für die Sperrung des Durchgangsverkehrs zwischen Hohenstaufenring und Roonstraße.

Die Sperrung geht zurück auf das vom Rat beschlossene Radverkehrskonzept Innenstadt. 2019 hatte die Bezirksvertretung Innenstadt eine Neuordnung am Zülpicher Platz beschlossen. Die Geradeausspur aus der westlichen Zülpicher Straße in den Platz wird in eine Radspur umgewandelt, die von der Straßenbahn mitgenutzt wird. Der Kfz-Verkehr kann nur noch rechts in Richtung Barbarossaplatz abbiegen.



Die kombinierte Geradeaus-/Rechtsabbiegespur auf der Roonstraße, vom Barbarossaplatz kommend, wird in eine reine Geradeausspur umgewandelt (siehe Grafik). Somit ist die Einfahrt in den Zülpicher Platz von Westen aus nur noch für Radverkehr und die Straßenbahn zulässig.



Für Lieferverkehr ist die Zufahrt werktags zwischen 6 und 11 Uhr frei. Anwohner mit Garagen haben ebenfalls weiter Zufahrt. Alle Kurzzeitparkplätze werden in Fahrradabstellplätze umgewandelt. (mft)