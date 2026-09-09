Die Band Kraftklub spielt im nächsten Jahr ein Konzert in Köln. Am Freitag, 11. Juni 2027, macht die Band im Rahmen ihrer „Das war ja keine Phase“-Tour Halt im Rhein-Energie-Stadion. Es ist der einzige Tourtermin in Nordrhein-Westfalen.

Neben Köln gibt es mit Basel, Hamburg, Leipzig und München nur vier weitere Konzerte. Musikalisch soll die Tour ein Rückblick auf die Karriere der Band aus Chemnitz sein und alle fünf seit 2010 veröffentlichten Studioalben zu einer Show kombinieren. In Anlehnung an die erfolgreiche „Eras“-Tour von Taylor Swift schreibt die Band in ihrer Ankündigung auf Instagram von den „Kraftklub Äras“. Zuletzt in Köln war Kraftklub im Juni 2025, als die Band ein spontanes und kostenloses Konzert am Studio Ehrenfeld gab.

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in Köln startet am Mittwoch, 16. September, online um 16 Uhr im offiziellen Kraftklub-Shop. Die Tickets sind ab 69,90 Euro erhältlich. Das Konzert ist zeitgleich Teil des Konzertsommers im Rhein-Energie-Stadion. Ebenfalls im Juni treten Querbeat und Scooter im Kölner Stadion auf.

Kraftklub seit 2011 erfolgreich

Der Durchbruch gelang Kraftklub, deren Musik eine Mischung aus Indie, Punkrock und Rap ist, 2011 mit den Songs „Ich will nicht nach Berlin“ und „Songs für Liam“. Bereits das Debütalbum „Mit K“ erreichte Platz 1 der deutschen Albencharts, die weiteren Alben „In Schwarz“, „Keine Nacht für Niemand“, „Kargo“ und „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ wiederholten diesen Erfolg. Bei der 1Live-Krone wurden sie sieben Mal ausgezeichnet, unter anderem als „Beste Band“ und „Bester Live-Act“.

Neben ihrer musikalischen Karriere engagiert sich die Gruppe um Leadsänger Felix Kummer, der auch als Solo-Künstler aktiv und erfolgreich ist, auch immer wieder für soziale und politische Zwecke. 2018 initiierte Kraftklub als Reaktion auf die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz das Open-Air-Konzert „Wir sind mehr“. (jpr)