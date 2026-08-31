Eine der wichtigsten Verbindungen über den Rhein ist in Kürze mit dem ÖPNV wieder nutzbar: Die Stadtbahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) rollen ab Mittwoch (2. September) wieder über die Deutzer Brücke.

Wegen Bauarbeiten war die Verbindung seit Ende Juni unterbrochen worden. Die Linien 1, 7, und 9 wurden getrennt und vom Neu- beziehungsweise Heumarkt als Schienenersatzverkehr über die Brücke weitergeführt. Zudem waren für die Linien 1 und 7 zuletzt auch im rechtsrheinischen Bereich Busse eingesetzt worden, da an Gleisen, Oberleitungen und der Stromversorgung gearbeitet wurde.

Wie die KVB mitteilt, werden die Bauarbeiten wie geplant mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen. Das heißt, wenn am Mittwoch die Schule beginnt, können Schülerinnen und Schüler wieder über die Deutzer Brücke pendeln. Auch die Einschränkungen durch den Schienenersatzverkehr im Rechtsrheinischen entfallen ab Mittwoch, 3 Uhr morgens; die Bahnen rollen wieder.

Gamescom von KVB-Einschränkungen betroffen

Die Bauarbeiten waren mit mehreren Großveranstaltungen zusammengefallen. Zunächst war es der Christopher Street Day, zuletzt die Gamescom mit knapp 370.000 Besucherinnen und Besuchern. Hier kam es immer wieder zu Engpässen und Verzögerungen beim Busverkehr über den Rhein zwischen Innenstadt und Messegelände.

Dennoch zeigt sich die KVB insgesamt zufrieden: Das Verkehrskonzept mit den Linien 3 und 4 über die Severinsbrücke, den Ersatzbussen, KVB-Rädern und Eisenbahnverkehr habe inklusive der Fahrgastlenkung während der Messe funktioniert. „Es gab keine nennenswerten Einschränkungen, auch wenn der Komfort natürlich nicht so gegeben ist, wie in normalen Situationen“, so ein Sprecher.

Sanierungen entlang der Linie 1

Rechtsrheinisch waren von den „Sommerbaustellen“ besonders Menschen betroffen, die die Linie 1 nutzen. Im kompletten Abschnitt zwischen Heumarkt und Bensberg waren zuletzt Ersatzbusse im Betrieb. Es wurden unter anderem 6300 Meter Schienen ausgetauscht, sechs Bahnübergänge und -überwege erneuert und 40 neue Fahrleitungsmasten inklusive Fahrleitungsanlagen errichtet.

Auf der Deutzer Brücke wurden Sanierungsarbeiten an den rechtsrheinischen Übergangskonstruktionen (Dehnfugen) im Gleisbereich vorgenommen sowie Teile der Schieneninfrastruktur saniert. Die KVB war hier an den Baustellen der Stadt am Rande beteiligt.

An der U-Bahn-Tunneleinfahrt Mindener Straße wurde als Teil des städtischen Hochwasserschutzkonzeptes ein Hochwasserschutztor in den Tunnel- und Gleisbereich integriert. Es soll den Stadtbahnbetrieb auch bei steigenden Pegelständen gewährleisten. An der U-Bahn-Station „Bahnhof Deutz/Messe“ wurde im Zuge der laufenden Brandschutzsanierung und Modernisierung unter anderem der Bodenbelag erneuert.

Weniger Fahrten auf Linie 1 und 18

Eine kleine Einschränkung muss die KVB zum Schulstart allerdings machen: Nicht auf allen Linien kann der übliche 10-Minuten-Takt gewährleistet werden. Grund ist eine Einschränkung beim Betriebshof Merheim. Die täglichen Instandhaltungsarbeiten an den Stadtbahnen müssen in die Hauptwerkstatt nach Weidenpesch verlegt werden.

Die Linie 17 verkehrt daher nur im 20-Minuten-Takt. Zudem können die Verstärkerfahrten auf den Linien 1 (zwischen Brück und Moltkestraße) und 18 (zwischen Klettenbergpark und Reichensperger Platz) noch nicht erfolgen, die sonst zu Stoßzeiten für einen 5-Minuten-Takt sorgen. Die Linie 5 ist dagegen wieder mit Doppelzügen unterwegs.