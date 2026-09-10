Der Laufboom in Köln ist ungebrochen. Für den 44. Brückenlauf des ASV Köln am kommenden Sonntag, 13. September, haben sich bisher knapp 5500 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Nach Jahren mit rückläufigen Zahlen hat der ASV mit seinem neuen Konzept, das zum zweiten Mal neben der sogenannten „kölschen Runde“ über 11,11 Kilometer einen Halbmarathon in den Mittelpunkt stellt, die Wende geschafft.

Der Halbmarathon ist sportlich sehr ambitioniert und erfüllt alle Kriterien, damit die Ergebnisse bestenlistentauglich sind. Wegen der hohen Nachfrage, rund 3500 Aktive wollen sich auf die 21,1 Kilometer lange Strecke begeben, haben die Organisatoren den Start vom Platz am Schokoladenmuseum auf den Harry-Blum-Platz im Rheinauhafen verlegt. Ziel ist, das Gedränge beim Start zu entzerren. Von dort geht es zunächst nach Süden und dann über die Rodenkirchener Brücke, die Hohenzollernbrücke, die Zoobrücke und die Deutzer Brücke bis ins Ziel am Schokoladenmuseum. Der Start erfolgt um zehn Uhr.

Anmeldungen bis Samstag

Eine Stunde früher geht es für die Freizeitläuferinnen und ‑läufer am Schokoladenmuseum auf die 11,11 Kilometer Richtung Norden bis zur Wende vor der Mülheimer Brücke, von dort zurück über die Zoobrücke und die Hohenzollernbrücke ins Ziel. Anmeldungen sind für beide Läufe noch bis zum 12. September für 33 bzw. 59 Euro möglich. Am Starttag wird jeweils ein Aufpreis von fünf Euro erhoben.

Der 28. Köln-Marathon drei Wochen später, am Sonntag, 4. Oktober, erwartet die höchste Teilnehmerzahl seit 20 Jahren. Die 20.000 Startplätze für den Halbmarathon sind schon seit Monaten vergriffen, die Startplatzbörse seit Ende August geschlossen. Eine Handvoll Startplätze gibt es noch für Charity-Runner. Für den Marathon haben sich bisher 13.480 Sportler angemeldet. Die Veranstalter rechnen damit, dass es am Ende rund 13.700 Teilnehmer geben wird. Überdies gehen noch 1.100 Marathonstaffeln mit je vier Läuferinnen und Läufern auf die 42,195 Kilometer lange Distanz.