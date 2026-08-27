Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma wird am Donnerstag (27. August) auf dem Westfriedhof beigesetzt. Um 13 Uhr begann in der Trauerhalle an der Venloer Straße die Trauerfeier, anschließend erfolgt die Beisetzung. Schramma war am 17. August im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er war von 2000 bis 2009 Kölner Oberbürgermeister.

Burmester würdigt Fritz Schramma: „Köln-Versteher schlechthin“

Kölns amtierender Oberbürgermeister Torsten Burmester würdigte seinen verstorbenen Vorgänger am Donnerstag als „Köln-Versteher schlechthin“. „Fritz war laufend unterwegs. Er suchte den Kontakt. War für jede und jeden ansprechbar“, sagte Burmester.

Kölns früherer Oberbürgermeister Fritz Schramma wird am Donnerstag auf dem Westfriedhof beigesetzt. Copyright: Foto: Arton Krasniqi

„Mir ist niemand bekannt, der einen solch umfassenden Blick auf Köln, eine solche Orts- und Menschenkenntnis besitzt, wie sie Fritz Schramma hatte“, hieß es weiter. Als Höhepunkt seiner Amtszeit habe sein Vorgänger den Weltjugendtag von 2005 betrachtet, als sich Papst Benedikt XVI. ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

Eine Frau schreibt vor der Trauerhalle in das Kondolenzbuch. Mit einer Trauerfeier ist der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma verabschiedet worden. Copyright: Oliver Berg/dpa

Dass der Papst damals auch die Kölner Synagoge besucht und sich mit Musliminnen und Muslimen getroffen habe, habe bei Schramma die Idee zur Gründung des Kölner Rates der Religionen reifen lassen. Damit habe er wesentlich zum friedlichen Zusammenleben in der Stadt beigetragen, sagte Burmester. „Wir führen dieses Erbe aus tiefer Überzeugung fort.“

Fritz Schramma war von 2000 bis 2009 Kölner Oberbürgermeister

Im Anschluss an die Beisetzung auf dem Westfriedhof findet im Historischen Rathaus eine nicht öffentliche Gedenkveranstaltung für den früheren Kölner OB statt. Am Samstag wird zudem im Rahmen der Abendmesse des Kölner Doms in Gebeten und Fürbitten an Schramma erinnert.

Von 2000 bis 2009 war Schramma Oberbürgermeister der Stadt Köln. Bereits seit 1989 hatte er dem Rat der Stadt angehört. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Neugestaltung des Rheinauhafens, der Bau der Zentralmoschee in Ehrenfeld sowie der Einsturz des Historischen Stadtarchivs im Jahr 2009. (red/dpa)