Im Rahmen des Kölner Klimafestivals 2026 bietet der Museumsdienst zusammen mit vier Kölner Museen Führungen und Workshops an, die zur Auseinandersetzung mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit anregen sollen. Das Festival findet bereits zum vierten Mal statt und lädt vom 21. bis zum 27. September zu Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet ein.

Die Angebote in den Museen finden am Mittwoch (23. September) sowie am darauffolgenden Wochenende (26. und 27. September) statt und beschäftigen sich mit den Zusammenhängen zwischen Kunst, Kultur und den globalen Herausforderungen des Klimawandels.

Köln Klimafestival: Museen informieren zu Nachhaltigkeit

Das Museum Ludwig lädt am Mittwoch zu einem Workshop ein, der sich mit Fragen nach der Gestaltung eines guten Lebens auseinandersetzt. In der Museumswerkstatt gestalten die Teilnehmenden ihren persönlichen Wunschort und überlegen gemeinsam, was jeder für ein nachhaltiges Leben tun kann. Der Workshop richtet sich an Erwachsene.

Am Samstag findet im Rautenstrauch-Joest-Museum ein Workshop für Kinder ab zehn Jahren unter dem Titel „Das Netz der Sojabohne“ statt. Darin erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sich unser Konsum- und Ernährungsverhalten auf Klima, Umwelt und Lebensbedingungen in anderen Regionen der Welt auswirkt.

Im Museum für Angewandte Kunst gibt es am Sonntag ein Workshop zum Thema Wiederverwendung und Ressourcenschonung. Erwachsene können hier aus Alltagsgegenständen individuellen Schmuck basteln. Das Museum für Ostasiatische Kunst bietet ebenfalls am Sonntag eine Führung durch seinen frisch restaurierten Innengarten an. Dabei soll es um Architektur, naturnahe Freiräume und Biodiversität gehen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf dem Museumsportal erhältlich. Das vollständige Festivalprogramm mit allen Terminen und Veranstaltungsorten ist abrufbar unter www.klimafestival.koeln. (red)