Bei Gesprächen im Porzer Klima-Café machen Johannes Holz und Heike Küper vom Klima-Treff Porz auf beispielhafte Aktionen aufmerksam. Sie ermuntern dazu, mit kleinen oder großen Beiträgen für den Klima- und Umweltschutz im Stadtbezirk tätig zu werden. Heiko Bleike, Hausmeister im Schloss Wahn und seit vier Jahren Mitglied des Klima-Treffs, hat mit solch kleinen Initiativen begonnen. Mittlerweile ist daraus eine richtige Bewegung geworden, wie er im Klima-Café berichtete. Bleike hatte bei seiner Arbeit rund ums Wahner Schloss immer wieder Vermüllung und Vandalismus festgestellt, es aber nicht beim Klagen darüber belassen, sondern ein unterhaltsames Umwelterziehungs-Programm erdacht. Es sollte bei den kleinen Kindern ansetzen, sie mit Tatkraft und vergnüglichen Aktionen zum Müllsammeln ermuntern. Und über die Kinder sollte die Aufmerksamkeit für den Umweltschutz auch die Familien erreichen.

Jugendliche hinterlassen Müll an der Wahner Schlossmauer

„Allein kann man eine Idee anfangen. Aber das, was wirklich bleibt, entsteht nur gemeinsam“, formuliert Bleike. Er sprach mit Jugendlichen, die vor der Schlossmauer zu abendlichen Treffen zusammenkamen und dabei aus Langeweile Dinge zerstörten oder Müll hinterließen, und erreichte mit Aufklärung mehr als mit Verboten. Wenn er Kindergartenkinder zum Müllsammeln einlud, gab es von örtlichen Unternehmen, Vereinen und der Bürgerstiftung Unterstützung in Form von Getränken für die kleinen Helferinnen und Helfer, Ausstattung zum Sammeln und später sogar Erinnerungsplaketten. Bleike hat mit seinem Freund Peter Lemaire einen „Fantomaten“ entwickelt und gebaut, der Kinder mit Licht- und Tonsignalen sowie vielen Informationen zum Recyceln von Pfandflaschen ermutigt.

Die von ihm initiierten Müllsammelaktionen weiteten sich – auch durch Kontakte zum Porzer Klima-Treff – derart aus, dass zuletzt weit mehr als 1500 Kita- und Schulkinder im Rahmen der Klima-Woche daran teilnahmen. Der Wahner Schlosshof wurde bei Projekttagen zur Umweltschule, an der Pestalozzischule entstand ein preisgekröntes Musikvideo zu Umwelt- und Klimathemen. Für das Engagement gab es unter anderem den Nachhaltigkeitspreis der Universität zu Köln.

Heiko Bleike hat noch viele weitere Ideen, wie im Café-Gespräch deutlich wurde. So setzt er sich dafür ein, dass Jugendliche in Wahn einen Treffpunkt bekommen und zu gemeinsamen Aktionen animiert werden. Ein wöchentliches Angebot ist bereits geschaffen, funktioniert aber nur bei schönem Wetter. An Regen- und Kältetagen müsste für die Jugendarbeit eine Freilufthalle her, findet der Aktivist. Ein Kinderbuch über Müll, das mit QR-Codes zu Liedern führt, ist in Arbeit. Und ein Spiel namens „Farbolight“, das Heiko Bleike und Peter Lemaire entwickelt haben und das über Spielkarten zum richtigen Mülltrennen ermuntert, soll beim Porzer Herbstmarkt am 13. September am Stand des Klima-Treffs ausprobiert werden können.

Kita- und Schulkinder aus Porz sammeln Müll

Bei aller Begeisterung für die Kinder- und Jugendarbeit hat Bleike nach eigenen Worten aber auch mit Enttäuschungen zu kämpfen. Die Stadt und ihre Ämter unterstützen wichtige Projekte nicht immer im notwendigen Maß, bedauert er. Und trotz der vielen kleinen und großen Aktionen sei das Müllproblem im Stadtbezirk bisher nicht wirklich eingedämmt worden. Bleike setzt weiter auf die Motivation des Nachwuchses. Bei der nächsten Müllsammelaktion sollen wieder zahlreiche Kita- und Schulkinder helfen und den Schutz der Umgebung über den Tag hinaus ernst nehmen.