Es sind beeindruckende Bilder: Eine Giraffenfamilie, die versucht, Hyänen zu verscheuchen, ein Krokodil, das vor einem Flusspferd zurückschreckt, und eine Elefantenherde, die den Regen nach langer Dürre genießt. All das kann ab sofort hautnah im Kölner Zoo in einer virtuellen Entdeckungsreise von Time Ride erlebt werden. Das Erlebnis „Savanna VR“ wurde zur Eröffnung der erneuerten und vergrößerten Giraffenanlage eingeführt und führt durch das Ökosystem der afrikanischen Savanne.

Mit aufgesetzten Virtual-Reality-Brillen werden Besucherinnen und Besucher zunächst inhaltlich anhand einer Weltkugel eingeführt und nehmen dann die Perspektiven verschiedener Tiere der Savanne ein, wobei sie inmitten der anderen Tiere und der beeindruckenden Natur sind.

Köln: Zoo und Time Ride bieten virtuelle Reise in Savanne an

Mal steht man dabei in der trockenen Savanne zwischen Felsen, dann im Regen, während sich Flüsse formen, mal nimmt man die Vogelperspektive ein und betrachtet die Tiere von oben und dann schwimmt man im Wasser. Dabei werden diverse Informationen zu den Tieren, aber vor allem zu den Begebenheiten in der Savanne und der Rolle des Menschen für das Ökosystem erzählt.

An einer zweiten Station zum Schluss können Teilnehmende dann an einem virtuellen Spieltisch mit den Tieren interagieren und sie suchen. „Diesmal reisen wir nicht in die Vergangenheit, wie es sonst bei unseren Erlebnissen der Fall ist“, erklärt Lisa Schulz von Time Ride, „sondern wir reisen in einen beeindruckenden, einzigartigen Raum und lernen diesen spielerisch kennen.“

Im Kölner Zoo wurde eine erneuerte Giraffenanlage eröffnet

Es ist das zweite virtuelle Erlebnis von Time Ride im Kölner Zoo. Vergangenes Jahr wurde die „Dino VR“ eingeführt, welche sehr erfolgreich sei. Beide Erlebnisse werden nun parallel im ehemaligen Elefantenhaus inmitten des Zoos angeboten. Vorne wird die „Dino VR“ stattfinden und hinten die „Savanna VR“ an zwei Stationen in 8er-Gruppen.

An jeder Station werden OR-Code-ähnliche Grafiken eingescannt, damit die VR-Brillen wissen, wo sie sind. Wenn alle Personen aus der Gruppe eingescannt sind, geht es los. An der ersten Station sehen alle Personen das gleiche, an der zweiten Station sehen zwar alle den gleichen Spieltisch, die interaktiven Bewegungen sind aber individuell.

Insgesamt vier Gruppen können parallel die „Savanna VR“ erleben. Sie dauert gut 25 Minuten, ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und kostet zuzüglich zum Zooticket 11 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Auch ein Kombiticket mit dem Zoo-Eintritt wird angeboten. Der erste Tourstart ist um 11.30 Uhr und der letzte um 17 Uhr.

Der Vorstand des Zoos, Theo Pagel und Christopher Landsberg, freue sich, das zusätzliche Angebot zur Neueröffnung des Giraffenhauses zu präsentieren: „Erst unsere beiden Kordofan-Giraffen ‚Penda‘ und ‚Maoli‘ live bewundern. Dann direkt gegenüber in ihren natürlichen Lebensraum eintauchen und spannende Fakten darüber erfahren: Das ist moderne Erlebnispädagogik.“