„Jeder Schritt zählt“Initiative Lesewelten organisiert Spendenlauf im Kölner Stadtwald

Die Vorlese-Initiative Lesewelten organisiert für Sonntag (13. September) einen Spendenlauf im Kölner Stadtwald. Unter dem Motto „Jeder Schritt zählt, jede Geschichte auch“ sollen möglichst viele Spenden für das Projekt der Kölner Freiwilligen-Agentur zusammenkommen.

Lesewelten bietet kostenlose Vorlesestunden an

Dabei hatte sich Lesewelten ursprünglich als Ziel gesetzt, mindestens 5000 Euro an Spenden zu sammeln. Der Grund dafür war nach eigenen Angaben, dass die Mittel aus dem städtischen Strukturförderfonds in diesem Jahr unerwartet ausblieben. Seit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2027/28 befürchtet die Initiative jedoch inzwischen, dass auch ihre komplette Grundförderung wegfallen könnte, da das Projekt nicht im Haushaltsentwurf auftaucht.

„Damit unsere kostenlosen Vorlese-Angebote verlässlich stattfinden können, brauchen wir eine verlässliche Finanzierung“, sagt Franziska Kopp, Leiterin von Lesewelten. „Die voraussichtlich geplante Streichung gefährdet unsere Arbeit essenziell.“ Wenn die Initiative nicht nachträglich in den Haushalt aufgenommen werde, könne die Arbeit 2027 nicht wie gewohnt fortgesetzt werden. Lesewelten bietet seit 2004 ehrenamtlich Vorlesestunden in Kitas, Grundschulen, Wohnheimen für Geflüchtete, Bibliotheken und Museen in Köln an.

Spendenlauf mit verschiedenen Streckenlängen

Das Geld, das beim Spendenlauf eingenommen wird, soll direkt in die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser, in Honorare für Referentinnen und Referenten, in die Gehälter der hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie in die Öffentlichkeitsarbeit und Organisation fließen.

Der Spendenlauf ist in zwei Läufe aufgeteilt. Der Kinderlauf besteht aus einer Runde von 650 Metern, von denen beliebig viele gelaufen werden können. Das Startgeld beträgt hier drei Euro. Beim Hauptlauf stehen Strecken von 3,4 Kilometern, 6,8 Kilometern oder 10,3 Kilometern zur Auswahl. Wer hier teilnehmen möchte, zahlt zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen fünf Euro.

Teilnahme am Spendenlauf für Lesewelten

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über die Webseite bis Samstag (12. September) um 23.59 Uhr erforderlich. Start und Ziel befinden sich an der Friedrich-Schmidt-Straße/Ecke Kitschburger Straße. Die Strecke wird ausgeschildert und von Streckenposten betreut. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Sonntag ab 9.30 Uhr, bevor es um 10.15 Uhr mit einem gemeinsamen Warm-up losgeht. Der Hauptlauf startet um 10.30 Uhr, anschließend folgen der Kinderlauf und eine Vorleseaktion.

Gegen 12 Uhr ist eine Tombola mit dem Vorlese-Monster Liesbert geplant, bei der auch Bücher als Preise gewonnen werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.lesewelten-koeln.de/spendenlauf. (lba)