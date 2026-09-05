Auf den Sülzer Einkaufsmeilen steht die nächste Feier an. Die Interessengemeinschaft Sülz-Klettenberg ISK Carrée lädt am Samstag, 5. September, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. September, von 11 bis 21 Uhr auf die Berrenrather und die Sülzburgstraße zum traditionellen Carréefest. Mehr als 70 Geschäfte und Vereinigungen aus Sülz und Klettenberg beteiligen sich. Andere Aussteller und fliegende Händler ergänzen das Angebot. Auf zwei Bühnen spielen Bands und finden diverse Aufführungen statt. Am Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das große Programm macht manchen Anwohnern und Anwohnerinnen nun allerdings auch Sorgen. Denn bei dem vergangenen Fest in den Straßen, dem „Bunt im Carrée“, hatten sich einige durch Wildpinkler belästigt gefühlt und über Müllberge und übervolle Straßen geklagt. Die Aera-Eventagentur, die das Fest organsiert hatte, hat sich mittlerweile mit der Nachbarschaft über Verbesserungsmöglichkeiten für die kommende Auflage des Festes ausgetauscht.

Viele Toiletten und Mehrfachreinigung

Wilhelm von der Gathen, der das Carréefest schon lange alljährlich für die ISK veranstaltet, sieht der nun anstehenden Feier gelassen entgegen: „Wir sind seit über 30 Jahren für das Fest zuständig und steuern es über unser Konzept“, sagt er. Es richte sich ausdrücklich an Familien.

Es würden sehr viele Toiletten aufgestellt. „Diejenigen, die wirklich eine Toilette aufsuchen möchten, finden auch eine, und sei es in einem Lokal“, betont er. Er sieht allerdings ein Problem: „Die Anwohner hätten am liebsten 100 Toilettenwagen, aber nicht vor der eigenen Tür.“

Um ein zu großes Müllaufkommen zu vermeiden, sei die AWB beauftragt, auch zwischendurch zu reinigen, statt nur eine Endreinigung vorzunehmen. Pappschalen und Verpackungen sollen möglichst vermieden werden. Er hoffe, dass die Besucher und Besucherinnen des Festes einen schönen Tag auf der Straße verbringen und die Geschäfte besuchen.

Veranstalter von „Bunt im Carrée“ baut Stände auf – ohne Musik

Mit von der Partie ist auch einer der Veranstalter von „Bunt im Carrée“, Dylan Stuka. „Wir werden mit unserer Agentur mehrere Stände rund um das Deli an der Ecke Berrenrather/Sülzburgstraße aufbauen, einen Wein-, einen Bierwagen und einen Aperol-Truck vor Ort sowie einige Bierzeltgarnituren aufbauen“, sagt Stuka. „Musik dürfen wir leider keine spielen.“ Er gehe aber davon aus, dass sich viele Sülzer und Sülzerinnen trotzdem gerne am Deli treffen werden.