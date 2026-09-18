Ein unbekannter Räuber hat am Donnerstagvormittag (17. September) ein Rentner-Ehepaar im Alter von 89 und 92 Jahren in dessen Wohnung in Köln-Sülz überfallen. Der Täter konnte mit wertvollem Schmuck entkommen, die Senioren blieben unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte der etwa 60 Jahre alte Mann gegen 10.15 Uhr an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses am Sülzgürtel. Als die 89-jährige Frau öffnete, soll der Räuber sie zur Seite gedrückt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Rentner

Bei seiner Flucht schob er den 92-jährigen Ehemann im Flur aus dem Weg, so die Polizei. Das Ehepaar stellte kurz darauf fest, dass ein Schmuckkästchen von der Kommode im Schlafzimmer fehlte.

Der Räuber wird als circa 1,65 Meter groß und untersetzt beschrieben. Er soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild, strubbelige dunkle Haare und eine dunkelgraue Regenjacke getragen haben.

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (red)