In dem kleinen Laden mit den roten Markisen und dem großen Kronleuchter lagern Leckereien in der Theke und den Regalen: französischer Käse und Salami, selbst gemachtes Pesto, grün, aus langblättrigem Basilikum und feinstem Olivenöl, Jahrgangssardinen in bunten Metalldosen, italienisches Gebäck, die samtigen Pralinen namens „Domküsschen“, gute Weine. Inhaberin Anja Kribs sorgt stets für Fülle und eine gute Mischung. Als sie ihr Feinkostgeschäft „Le Bouffon“ an der Zülpicher Straße 265 eröffnete, kamen einige Menschen aber nicht zum Einkaufen, sondern um sie aufzuklären: Es dürfe nicht so heißen, weil ein bekannter Zirkus bereits diesen Namen trüge.

Sie hatten keine Ahnung, dass sie mit der Zirkusdirektorin persönlich sprachen. Anja Krips, die mit ihrem Mann Frédéric Zipperlin seit vielen Jahren den Cirque Bouffon leitet, hatte ein zweites Standbein gesucht, inspiriert von einem französischen Freund namens Cédric Casanova. „Er heißt wirklich so“, beteuert Krips. „Er war Schlappseilartist und war im Alter von 40 Jahren der Meinung, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben könne.“

Laden Sülz hat sein Vorbild in Paris

So eröffnete er in Paris seinen Feinkostladen „La Tête dans les olives“, wo er erlesene Olivenöle verkauft, selbst kocht und seine Gäste an einem einfachen Holztisch bewirtet. Er hatte schnell großen Erfolg, nicht zuletzt, weil bald Sterneköche bei dem Halbitaliener sizilianische Öle kaufen – und einen Rat für Krips: „Das kannst Du auch!“ Das sah sie genauso, als sie ihn eine Woche lang in Paris besuchte und im Laden half. Allerdings, so fand sie, müsste sie dafür den passenden Laden finden, so einen wie an der Zülpicher Straße 296. Die Betreiber suchten einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Sie machte einen Termin mit dem Inhaber, der sie mit folgenden Worten begrüßte: „Da kommt die Frau, die meinen Laden übernimmt.“

Anja Krips in ihrem Feinkostgeschäft „Le Bouffon Épicerie fine“ an der Zülpicher Straße. Copyright: Susanne Esch

Es passte sofort. „Er war schon immer ein Feinkostgeschäft, seit 1954“, erzählt Krips. „Der Laden lief in den 80er- und 90er-Jahren super, als es noch keine großen Supermarktketten gab“, erzählt Krips. Danach hätte die damalige Betreiberfamilie Koep sich mehr auf Obst und Gemüse verlegt, den Nachbarladen, an eine andere Familie vermietet, die dort Käse und Wurst verkaufte. Man ergänzte sich. Doch irgendwann endete die Obstladen-Ära - und die von Krips begann.

Sie machte es wie Casanova, verkauft Feinkost und bewirtet auch Gäste: „Der kleine Feinkostladen wird dafür abends umgebaut für 6–8 Gäste. Ich koche und erzähle von meinem illustren Leben“, sagt Krips. Bald gab es im Nachbarladen keinen Käse mehr, sondern Kinderklamotten. Daher ergänzte Krips zunächst ihr Sortiment um Käsespezialitäten, Salami aus Pulheim, Honig von Kölner Imkern, edle Obstschnäpse von einer Familienbrennerei in Saarbrücken, wo ihr Zirkus oft gastiert. Als der Kinderkleiderladen Jättefind dann umzog, erweiterte Krips ihr eigenes Geschäft um ein kleines Lokal mit Tischen und hohen Weinregalen, wo sie ebenfalls auf Bestellung für 24 Menschen kocht. Französische Quiche steht beispielsweise auf der Karte, aber auch einmal Krips' Lieblingsrezept: Coq au Vin mit Maishuhn, Rotwein, Speck, Champignons, frischem Thymian sowie Rosmarin und schwarzer Schokolade. Mit einer Prise Piment Espelette, einem Chilipulver aus dem Baskenland, rundet Krips den Hühnertopf ab. Auch das steht in ihrem Feinkostladen im Regal bereit.

Das private 4‑Gang-Dinner „Grand Dinner“ kostet 69 Euro. Die Weinbar/Café des Artistes ist mit kleiner Karte Mittwoch bis Samstag von 18 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Hier kosten die wechselnden Hauptgerichte 18,90, Antipasti-Auswahl oder Käseplatte für zwei Personen 29,90, Canneloni mit Salat 14,90, Suppe 9,90 und feine Weine.