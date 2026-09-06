Der frühere Geschäftsführer von Köln-Tourismus, Jürgen Amann, scheidet kurz nach seinem Antritt am 1. Juni vorzeitig als Geschäftsführer der Tourismusorganisation Visit Berlin aus. Das bestätigte Amann dieser Zeitung. Amann hatte Köln nach gut sechs Jahren dieses Jahr Richtung Berlin verlassen – ebenfalls vor seinem regulären Vertragsende 2027 (wir berichteten).

Er sagte zu seinem Ausscheiden in Berlin: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Vorstellungen über die strategische Ausrichtung und die weitere Entwicklung des Unternehmens nicht in ausreichendem Maße übereinstimmen.“ Amann sprach von einer Trennung „im besten gegenseitigen Einvernehmen“.

Vertragsverlängerung über zwei Jahre in Köln

Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, keine Personalangelegenheiten zu kommentieren. Zuvor hatte der Berliner Tagesspiegel berichtet.

Zuvor hatte Amann von 2020 bis Mai 2026 Köln-Tourismus geführt. Es handelt sich um eine städtische Tochtergesellschaft. Seinen nach fünf Jahren auslaufenden Vertrag verlängerte der Aufsichtsrat damals nur um zwei Jahre bis 2027, statt wie meist üblich um fünf Jahre. Das Gremium beschloss auch, für die Zeit ab 2027 eine Nachfolge zu suchen. Damit signalisierte der Aufsichtsrat Amann deutlich, dass es für ihn in Köln keine Zukunft mehr geben würde.

Dem Vernehmen nach sollen damals betriebsintern Schwierigkeiten aufgetreten sein. Amann bemühte sich demnach darum, das etwas angestaubte Unternehmen umzukrempeln und neu auszurichten. Dabei stieß er offenbar in der Belegschaft auf Widerstände, was zu Streitigkeiten geführt haben soll. In der Folge bewarb sich der Geschäftsführer in Berlin und bekam eine Zusage. Dort muss er nun auch wieder früher gehen. (mhe)