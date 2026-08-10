Wie abgeknickte Strohhalme liegen insgesamt 17 Leitpfosten, verteilt auf knapp 800 Metern, am Straßenrand an der Zaunhofstraße, zwischen Immendorf und Meschenich. „17 Leitpfosten. 17! Welcher grobmotorische Sensemann mit falschem Beruf hat denn hier seinen Frust entladen?“, schreibt Anwohnerin Christa Limbach. Jeden einzelnen hat sie fotografiert. Die Stadt bestätigt auf Anfrage, dass auf der Strecke Mitarbeitende des Straßenbegleitgrüns tätig gewesen sind.

Nach Auskunft der städtischen Pressestelle wird der Randstreifen zweimal im Jahr gemäht, in erster Linie, so heißt es, aus Gründen der Verkehrssicherheit. Im Gegensatz zu Anwohnerin Limbach, die sich als Naturschützerin darüber ärgert, dass auch Insekten hier normalerweise einen Habitat finden, argumentiert die Verwaltung mit der Brandgefahr in trockenen Zeiten. „In den hochstehenden Flächen ist die Brandgefahr beispielsweise durch weggeworfene Zigaretten und heiße Katalysatoren deutlich höher, daher kann nicht gänzlich auf die Mahd verzichtet werden“, antwortet eine städtische Pressesprecherin.

Köln-Meschenich: 17 Leitpfosten beim Mähen zerstört

Dass dabei Leitpfosten umgemäht werden, auch gleich 17, scheint für die Stadt im Rahmen der Möglichkeiten. „Es kann vorkommen, dass Leitpfosten, wenn diese umgeknickt im hohen Gras liegen, nicht immer gesehen und bei den Arbeiten versehentlich überfahren werden.“ Die Frage, ob es keine bessere Möglichkeit gibt, die Randstreifen zu mähen, lässt das Grünflächenamt unbeantwortet.

Ohne Beleuchtung ist die Straße in der Dunkelheit eine gefährliche Strecke. Im August 2021 verunglückte hier ein junger Motorradfahrer tödlich. Bei 17 abgesäbelten Leitpfosten fehlen derzeit auch 17 Katzenaugen. Die Stadt verspricht, sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und die fehlenden oder zerstörten Leitpfosten zu ersetzen.

„Gegebenenfalls müssen Leitpfosten neu bestellt werden.“ Ein Leitpfosten kostet rund 30 Euro. Sollten alle 17 Leitpfosten neu beschafft werden müssen, belaufen sich die Kosten, nach städtischer Auskunft, auf 510 Euro. Die notwendigen Arbeiten nicht eingerechnet.