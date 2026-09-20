Am Samstagabend haben Zeugen und Zeuginnen gegen 20.00 Uhr die Polizei zu einem Rastplatz an der A4 in Köln-Rondorf gerufen. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer hatte dort mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen um Hilfe gebeten.

Der Mann wurde von einem Notarzt schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte das Gelände des Autohofs „Am Eifeltor“ weiträumig ab und suchte es unter anderem mit Diensthunden ab.

Polizei ermittelt nach Fund von verletztem Lkw-Fahrer

Zur Spurensicherung stellten die Beamten und Beamtinnen die Sattelzugmaschine des 57-Jährigen sicher. Im Führerhaus fanden die Ermittler und Ermittlerinnen Blutspuren. Die Polizei prüft nach ersten Erkenntnissen, ob ein Konflikt mit einem 31-jährigen Fernfahrer der Tat vorausging.

Das Kriminalkommissariat 52 bittet Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)