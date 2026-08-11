„Gehen von technischem Defekt aus“Polizei äußert sich zur Brandursache im Sürther Bootshaus

Die Zerstörung des Sürther Bootshauses hat viele Kölnerinnen und Kölner, die dort gerne zu Gast waren, ins Herz getroffen. Am 4. August zerstörten die Flammen Möbel, Materialien, Erinnerungen.

Doch wie war das verheerende Feuer ausgebrochen? Jetzt äußert sich die Polizei. „Die Ermittler gehen aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus“, erklärt Sprecher Benno Groß am Dienstag (11. August) auf Nachfrage.

Sürther Bootshaus komplett ausgebrannt

Weitere Informationen gibt es von der Polizei bisher nicht. Nach Ausbruch des Feuers am Dienstagnachmittag (4. August) hatten sich die Flammen rasant auf die gesamte Dachkonstruktion des Bootshauses durchgefressen, loderten meterhoch. Das beliebte Restaurantschiff im Kölner Süden brannte komplett aus.

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und hatten den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Wegen des extremen Rhein-Niedrigwassers lag das Schiff seit Tagen teilweise auf Grund und stand leicht schräg. Verletzt wurde durch das Feuer zum Glück niemand.

Doch wie schlimm die Verstörung ist, zeigen Bilder, die vor wenigen Tagen auf der Instagramseite des Sürther Bootshauses veröffentlicht wurden. „Vieles, was über Jahre mit viel Herzblut aufgebaut wurde, ist nicht mehr zu retten“, schreibt das Bootshaus-Team dazu. Zu einem Foto aus dem früheren Gastraum heißt es: „Achtung, Gänsehautalarm“.

„Wir werden das Bootshaus definitiv wieder aufbauen“

Pächter Jörg Blöck erfährt seit der Katastrophe eine riesige Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Sowohl von Gästen, als auch von Anwohnern und Bürgern. WhatsApps, E-Mails, Anrufe. Die Betroffenheit ist sehr groß, auch bundesweit, sagte er.

Zahlreiche Menschen hätten Unterstützung zugesagt, das habe ihn sehr berührt. Blöck blickt jetzt kämpferisch nach vorn und kündigt bereits an: „Wir werden das Bootshaus definitiv wieder aufbauen und wieder eröffnen.“ (iri)