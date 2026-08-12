Eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände beschäftigt derzeit das Tierheim Köln-Zollstock: Der junge Britisch-Kurzhaar-Kater Pasha kämpft nach einem schweren Sturz und medizinischen Komplikationen um seine Genesung. Für die anstehenden Behandlungen bittet der Tierschutzverein nun um finanzielle Unterstützung.

Sturz aus dem vierten Stock führt zu doppelter Fraktur

Für den im Juni 2024 geborenen Kater ist es demnach nicht der erste Kontakt mit dem Tierheim. Bereits zu Jahresbeginn war Pasha als Fundtier aufgenommen worden, nachdem er von der Feuerwehr aus einem gekippten Fenster befreit und anschließend von seiner Halterin wieder abgeholt worden war.

Vor Kurzem folgte jedoch ein weiterer schwerer Zwischenfall: Beim Lüften stürzte das Tier aus dem vierten Stockwerk in die Tiefe. Dabei zog sich der Kater komplizierte Frakturen an beiden Vorderbeinen zu.

Da ein erster chirurgischer Eingriff in einer Tierklinik ohne den gewünschten Heilerfolg blieb und sich zudem ein multiresistenter Keim bildete, stand die Halterin vor den enormen Kosten einer anstehenden Korrekturoperation. Weil sie die veranschlagten 5.000 bis 6.000 Euro nicht aufbringen konnte, übergab sie Pasha schließlich in die Obhut des Zollstocker Tierheims.

Operation erst nach erfolgreicher Keimbekämpfung möglich

In einem tierärztlichen Fachzentrum wurden inzwischen fehlerhaft gesetzte Fixierstifte entfernt und die Behandlung der Keiminfektion eingeleitet. Erst nach Abklingen der Infektion können die Vorderbeine in einem weiteren Eingriff operiert werden. Die Kosten für die aufwendige Versorgung belaufen sich nach Angaben des Tierheims auf mindestens 6.000 Euro.

Bis Pasha wieder schmerzfrei laufen kann, liegt ein weiter Weg vor ihm. Nach dem bevorstehenden Eingriff warten eine längere Ruhephase und intensive Pflege auf den Kater, sodass sich die vollständige Genesung voraussichtlich über einige Monate hinziehen wird.

Spenden zur Unterstützung der Behandlung nimmt das Tierheim unter anderem über sein PayPal-Konto (info@tierheim-koeln-zollstock.de) entgegen. Sobald Pasha vollständig genesen ist, soll für den zutraulichen Kater ein neues Zuhause gesucht werden – Voraussetzung dort sind allerdings konsequent gesicherte Fenster.