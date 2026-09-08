In der elften Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ treten acht Paare in Bocholt gegeneinander an. Zum Teilnehmerfeld gehören unter anderem der frühere „K11“-Kommissar Michael Naseband, „Köln 50667“-Stars Hati Suárez und Alexander Molz und mehrere bekannte Reality-TV-Gesichter.
„Sommerhaus der Stars“Diese Paare treten in der neuen Staffel an
Von Julia Brand
4 min
Das „Sommerhaus der Stars“ öffnet wieder seine Türen – und für die prominenten Paare beginnt damit ein turbulenter Mix aus Challenges, großen Emotionen und jeder Menge Zündstoff. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten des diesjährigen Jahrgangs des beliebten RTL-Formats vor.
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