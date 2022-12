Suche der Kölner Polizei Frau sexuell belästigt – wer kennt diesen Mann?

Köln – Mit einem Bild aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln nach einem unbekannten Mann, der am Halloweenabend eine 23 Jahre alte Kölnerin in der Innenstadt sexuell belästigt haben soll. Laut Zeugenaussagen soll er der Frau gegen 22 Uhr auf dem Hohenzollernring vor einem Restaurant ans Gesäß und in den Schritt gefasst haben, nachdem einer seiner drei Begleiter die 23-Jährige angesprochen hatte.



Copyright: Polizei Köln

Dieser war etwa 1,60 m groß, trug einen Bart und hatte dunkelblonde Haare. Hinweise zu dem auf dem Bild Gesuchten und dessen Begleitern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer

0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (EB)