Der ukrainische Zirkus Waterland kommt vom 9. Oktober bis zum 8. November 2026 nach Köln. Das Zelt soll an der Ecke Liebigstraße/Pettenkoferstraße stehen. Im Mittelpunkt der Vorstellungen steht ein mobiles Wasserbecken, das für das Kölner Gastspiel mit rund 120 Tonnen Wasser gefüllt werden soll.

Das Thema der Tournee: Magische Welten. (Archivbild) Copyright: Sergiy Platonov

Artistik im, auf und über dem Wasser

Die Show verbindet klassische Zirkusartistik mit dem Element Wasser. Zu sehen sind Darbietungen unter Wasser, auf dem Becken, an Land und in der Luft. Angekündigt werden unter anderem Akrobatik, Illusionen und Clowns; auch Feuer- und Lichteffekte gehören zum Programm. Die Wasserfläche ersetzt dabei die herkömmliche Manege.

Neben den Wasserakrobaten treten auch die klassischen Schausteller eines Zirkus auf: Hier ein Clown. (Archivfoto) Copyright: Nadiia Homon

Das Thema der diesjährigen Tournee ist „Feenwelt auf dem Wasser“. Der Zirkus verspricht dafür fabelhafte Wesen, wie Feen, Piraten und andere Märchenfiguren.

Seit 2022 als Wandershow unterwegs

Das Wasserballett ist eine Besonderheit des Waterland Zirkus. (Archivbild) Copyright: Sergiy Platonov

Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine trat Waterland dort in festen Zirkusbauten auf. Ab 2022 ging das Ensemble zunächst in Polen auf Tournee, im Winter 2023/24 gastierte es erstmals in Deutschland. Seitdem ist der Zirkus auf Tour durch Deutschland und Europa. In Köln ist Waterland 2026 erstmals zu Gast.

Tickets für die Vorstellungen sind über die Homepage von Waterland, auf Eventim, Mticket oder an der Zirkuskasse zu erwerben. Die günstigste Sitzkategorie beginnt bei 21,50 Euro.