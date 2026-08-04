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JubiläumWarum 1986 das wichtigste Jahr in der Geschichte der Comics war

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Dieses am 27. Januar 2022 in Los Angeles, Kalifornien, aufgenommene Foto zeigt eine Person, die den Comicroman „Maus“ von Art Spiegelman in der Hand hält. - Ein Schulausschuss in Tennessee hat den Anstieg der Buchverbote durch konservative Kräfte weiter angeheizt, indem er anordnete, den preisgekrönten Comicroman „Maus“ aus dem Jahr 1986 über den Holocaust aus den örtlichen Schulbibliotheken zu entfernen.

Art Spiegelmans Graphic Novel „Maus“ veränderte 1986 den Blick der Allgemeinheit auf die Comic-Kinst. 

Copyright: Maro Siranosian/AFP

Vor 40 Jahren katapultierten „Maus“, „Watchmen“ und „The Dark Knight Returns“ eine gering geschätzte Kunstform in literarische Höhen.

Was war das wichtigste Jahr in der Geschichte des Comics? Vielleicht 1895, als die Kunstform mit Richard F. Outcaults Strip „The Yellow Kid“ zum Massenmedium wird – und zum entscheidenden Auflagenmotor der großen Tageszeitungen in den USA?

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