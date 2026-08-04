Vor 40 Jahren katapultierten „Maus“, „Watchmen“ und „The Dark Knight Returns“ eine gering geschätzte Kunstform in literarische Höhen.
JubiläumWarum 1986 das wichtigste Jahr in der Geschichte der Comics war
5 min
Was war das wichtigste Jahr in der Geschichte des Comics? Vielleicht 1895, als die Kunstform mit Richard F. Outcaults Strip „The Yellow Kid“ zum Massenmedium wird – und zum entscheidenden Auflagenmotor der großen Tageszeitungen in den USA?
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