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Frauen im Sport sexualisiert Sydney Sweeney und der nackte Rückschritt

Ein Kommentar von
3 min
Eine nackte Frau hält sich zwei Bälle vor die Brüste

Angeblich geht es in dem Video für den Sportwettenanbieter Novig um „just sports“ – nur um den Sport. 

Copyright: IMAGO/The Mega Agency

Für einen Sportwettenanbieter posiert die Schauspielerin nackt zwischen Basketballkorb und Fußballschuhen. Damit bedient sie ein Frauenbild, gegen das Athletinnen seit Jahren kämpfen.

Es scheint, als müsse die Schauspielerin Sydney Sweeney alle paar Monate eine Werbekampagne machen, die polarisiert. Im vergangenen Jahr stand sie für American Eagle vor der Kamera. Der Slogan: „Sydney Sweeney Has Great Jeans“.

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