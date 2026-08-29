Beim geplanten Neubau und der Sanierung des Schulzentrums ist ein weiterer wichtiger Planungsschritt gemacht: Für die Oberstufe des städtischen Gymnasiums soll eine Übergangsschule errichtet werden. Der Sonderausschuss Schulzentrum hat sich am Donnerstag darauf verständigt, die optimierte rechteckige Variante zwei zur Grundlage für die weitere Planung zu machen. Das Gebäude soll die Oberstufe während der Bau- und Sanierungsarbeiten am Schulzentrum aufnehmen.