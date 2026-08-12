Die kommenden Tage werden noch einmal heiß in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch bleibt es trocken und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 28 Grad in Ostwestfalen und 33 Grad am Rhein. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Donnerstag wird laut Vorhersage klar und trocken. Die Tiefstwerte sollen auf 16 bis zwölf Grad sinken, in Tallagen des Berglands sogar auf bis zu acht Grad. Auch der Donnerstag wird nach Angaben des DWD sonnig. Und es wird heiß: Die Temperaturen sollen auf 31 bis 34 Grad steigen. Entlang des Rheins erwarten die Meteorologen sogar bis zu 36 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 21 und 16 Grad - in den Städten bleibt es teils bei 23 Grad. Der Freitag wird sogar noch heißer: Die Temperaturen steigen auf 34 bis 38 Grad. Der DWD erwartet Sonne und keinen Regen. (dpa/red)