Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist ein Mensch gestorben. Das Feuer war am Sonntagabend in einer Wohnung im Stadtteil Oberbilk ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten fanden Einsatzkräfte die zunächst vermisste Person tot auf. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Wohnungen. Der Sachschaden blieb begrenzt auf die Brandwohnung und eine weitere Wohnung, die durch Löschwasser beschädigt wurde. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach dem etwa anderthalbstündigen Feuerwehreinsatz in das Haus zurückkehren. (dpa/red)