Nach einer Brandattacke gegen einen Mann im Rollstuhl in Hagen sitzt die 18 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wird wegen versuchten Mordes gegen die Frau ermittelt.

Sie soll am Donnerstagabend den 67-Jährigen nach einem Streit in einer Grünanlage mit einer Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben. Passanten löschten das Feuer.

Das Opfer habe in eine Spezialklinik gebracht werden müssen, teilte die Polizei mit. „Dort stellte sich heraus, dass aufgrund der Schwere seiner Verletzungen Lebensgefahr bestand.“ Die 18-Jährige war zunächst vom Tatort geflüchtet, jedoch in Münster gefasst worden. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat an. (dpa/red)