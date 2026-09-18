Das herbstliche und durchmischte Wetter hält auch in den kommenden Tagen an. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) freundliches Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 18 und 21 Grad.

Wolken und Regen am Wochenende bei zweistelligen Temperaturen

Am Samstag wird es zunehmend bewölkter, auch Regen ist möglich. Dabei wird es laut Prognosen etwas milder, bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Vereinzelt erwartet der DWD auch stark böigen Wind.

Der Sonntag wird stark bewölkt und regnerisch. Zum Nachmittag können sich die Schauer etwas auflösen. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht die 22 Grad. Auch am Sonntag erwartet der DWD zeitweise stark böigen Wind.

Am Montag soll es laut Vorhersage zwar bewölkt, aber meist trocken werden. Zeitweise ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. (dpa/red)