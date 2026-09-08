Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag sind in Brilon (Hochsauerlandkreis) vier Personen schwer verletzt worden. Auf der Höhe eines Kreisverkehrs auf der B7 sind bei einem Überholvorgang drei Autos miteinander kollidiert, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Die vier schwer verletzten Personen sind jeweils 57, 40, 20 und 19 Jahre alt. Drei Personen wurden in örtliche Krankenhäuser überstellt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten blieb die B7 mehr als sechs Stunden lang voll gesperrt. Wegen einer Umleitung kam es laut Polizei zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. (dpa/red)