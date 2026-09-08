Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe Emmerich (Kreis Kleve) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Mit ihm saßen eine Mutter und ihr dreijähriges Kind im Wagen, die beide schwer verletzt wurden, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Ob es sich bei dem 37 Jahre alten Mann um den Vater des Kindes handelte, blieb zunächst unklar.

Vor dem Unfall am frühen Abend hatte ein Lkw die Spur gewechselt, um Platz für einen anderen Lastwagen zu machen. In der Folge geriet das nachfolgende Auto ins Schlingern und überschlug sich, wie der Polizeisprecher weiter erläuterte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Die A3 wurde zunächst auf Höhe Emmerich in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt und erst in der Nacht wieder freigegeben. (dpa/red)