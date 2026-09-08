Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe Emmerich (Kreis Kleve) in Richtung Köln ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Mit ihm saßen seine Frau und ein dreijähriges Kind im Wagen, die beide schwer verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend kurz vor 19 Uhr in der Nähe des Grenzübergangs bei 's-Heerenberg. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des VW Golf mit seiner 26-jährigen schwangeren Frau auf dem Beifahrersitz und dem dreijährigen Kind in Richtung Köln. Das Fahrzeug der Familie befand sich auf dem linken Fahrstreifen der A 3, als in Höhe der Anschlussstelle Emmerich ein Lkw aus den Niederlanden vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Fahrer übersah dabei möglicherweise das nachfolgende Auto.

Der 37-Jährige versuchte auszuweichen, verlor jedoch offenbar die Kontrolle, prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich. Einen Kontakt zwischen Golf und Lkw gab es wohl nicht.

A3: Niederländischer Lkw entfernt sich von Unfallstelle

Der Fahrer des Lkw flüchtete vom Unfallort. Der 37-Jährige konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden. Die 26-jährige schwangere Ehefrau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr konnte für sie nicht ausgeschlossen werden. Das dreijährige Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Bei dem 37-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente auf Alkoholeinfluss.

Die A3 wurde zunächst auf Höhe Emmerich in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt und erst in der Nacht wieder freigegeben. Nach dem Lkw und seinem Fahrer wird grenzübergreifend gefahndet. (cme, mit dpa)