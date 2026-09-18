Eine 18-Jährige soll in Hagen einen Mann im Rollstuhl mit einer Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 67-Jährige schwer verletzt. Er sei in einer Grünanlage mit der ihm flüchtig bekannten Frau in einen Streit geraten. Daraufhin habe diese ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet.

Passanten konnten das Feuer löschen. Der Mann schwebte laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige flüchtete. Nach intensiven Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft Hagen wurde sie in Münster vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe des Vorfalls vom Donnerstagabend waren zunächst unklar. (dpa/red)