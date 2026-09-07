Der Sommer kehrt kurzzeitig nach Nordrhein-Westfalen zurück, bevor es schon ab morgen wieder merklich abkühlt. Heute zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Es bleibt freundlich, sonnig und meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelte Schauer sind allerdings nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Dienstag ziehen dichtere Wolken über NRW auf. Tagsüber bleibt es zunächst noch freundlich, am späten Nachmittag kann jedoch schauerartiger Regen aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 19 und 23 Grad.

Am Mittwoch verschlechtert sich das Wetter weiter und die Temperaturen sinken auf 17 bis 20 Grad. (dpa/red)