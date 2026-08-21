Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt zunächst Schauer und Gewitter mit, bevor sich am Sonntag wieder häufiger die Sonne zeigt. Am Freitag (21. August) ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechselnd bis stark bewölkt.

Ab mittags breiten sich vermehrt Schauer und einzelne Gewitter über dem Bundesland aus. Aufgrund von Starkregen kann es dabei lokal zu Unwettern kommen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag ist weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Am Sonntag zeigt sich die Sonne

Am Samstag ziehen erneut einzelne Schauer und kurze Gewitter über das Land bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Westen. Bei Gewittern sind starke Böen möglich.

In der Nacht zum Sonntag lockert die Wolkendecke etwas auf. Am Sonntag zeigt sich dann häufiger die Sonne, besonders im Südwesten. Ab Montag wird das Wetter noch freundlicher. (dpa/red)