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AntisemitismusbeauftragterRückschlag für Dobrindt bei Besetzung von Top-Posten

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Will „zu gegebener Zeit“ über den nächsten Antisemitismusbeauftragten entscheiden: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)

Will „zu gegebener Zeit“ über den nächsten Antisemitismusbeauftragten entscheiden: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)

Copyright: Kay Nietfeld/dpa

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, scheidet aus dem Amt. Der Wunschnachfolger sagte überraschend ab. 

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bei der Suche nach einem neuen Antisemitismusbeauftragten einen Rückschlag erlitten. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Regierungskreisen in München und Berlin sagte der Wunschkandidat kurzfristig ab. Dabei handelt es sich um den Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz, Andreas Franck.

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