Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bei der Suche nach einem neuen Antisemitismusbeauftragten einen Rückschlag erlitten. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Regierungskreisen in München und Berlin sagte der Wunschkandidat kurzfristig ab. Dabei handelt es sich um den Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz, Andreas Franck.