Friedrich Merz macht sehr konsequent Urlaub - aber nutzt es ihm?
Die Schweige-Strategie des Kanzlers
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Der Leipziger Flughafen wird mit einer fliegenden Bombe angegriffen, in NRW bricht der größte Waldbrand der Geschichte aus, der Rheinpegel sinkt auf einen wachstumsbedrohenden Stand. Und der Kanzler? Macht Urlaub und schweigt.
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