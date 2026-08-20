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Die Schweige-Strategie des Kanzlers

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Auftritt vor der Sommerpause: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der traditionellen Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz am 15. Juli

Auftritt vor der Sommerpause: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der traditionellen Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz am 15. Juli 

Copyright: picture alliance/dpa

Friedrich Merz macht sehr konsequent Urlaub - aber nutzt es ihm?

Der Leipziger Flughafen wird mit einer fliegenden Bombe angegriffen, in NRW bricht der größte Waldbrand der Geschichte aus, der Rheinpegel sinkt auf einen wachstumsbedrohenden Stand. Und der Kanzler? Macht Urlaub und schweigt.

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