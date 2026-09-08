Die Leistungen deutscher Schüler sind laut der aktuellen Pisa-Studie auf ein historisches Tief gesunken. In den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften sind die Ergebnisse laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die niedrigsten, die jemals bei Pisa in Deutschland gemessen wurden. Es verstärke sich ein negativer Trend, der sich bereits über ein Jahrzehnt erstrecke.

Deutschland nimmt seit 2000 an der internationalen Studie teil. Damals hatten die Ergebnisse zum sogenannten Pisa-Schock geführt, weil die Studie das Selbstbild Deutschlands als herausragender Bildungsstandort infrage stellte. Zwischenzeitlich waren die Ergebnisse aber besser ausgefallen.

Deutschland in etwa im Durchschnitt

International gesehen stagnieren die Lernergebnisse nach einem beispiellosen Leistungsrückgang in der vorherigen Erhebung vor drei Jahren in vielen Ländern weitgehend, oder sie haben sich weiter verschlechtert. Deutschland liegt dabei mehr oder weniger im Schnitt der OECD-Länder, mit 486 zu 482 Punkten in Naturwissenschaften, 464 zu 463 Punkten in Mathematik und 465 zu 461 Punkten beim Lesen. Die Leistungen im OECD-Durchschnitt markierten allerdings ebenfalls Tiefstände.

Die Pisa-Studie wird von der OECD koordiniert. Weltweit haben dieses Mal mehr als 760.000 Schülerinnen und Schüler in 91 Staaten und Regionen teilgenommen. In Deutschland wurde eine repräsentative Stichprobe von rund 6.700 Schülerinnen und Schülern an etwa 250 Schulen gezogen. Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe sind die naturwissenschaftlichen Kompetenzen. (kna)