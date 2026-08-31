Kanzler Merz will hart auf die fliegenden Bomben reagieren, die den Flughafen Leipzig treffen sollten. Militärexperte Carlo Masala sagt im Interview, welche Optionen Deutschland jetzt hat.
Putins Krieg„Wir könnten zu einem Mittel greifen, das der Kanzler mit Sicherheit nicht ankündigen würde“
Von Jochen Gaugele
3 min
Nach dem Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig schwieg der Kanzler eine ganze Weile – und sagte dann: „Sie werden dafür bezahlen.“ Was meint Merz damit?
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