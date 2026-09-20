Nach dem Debakel in Sachsen-Anhalt geht es für den Kanzler bei den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern um alles. Womit er sich Luft verschaffen könnte.
SchicksalswahltagSo kann Merz noch der Befreiungsschlag gelingen
Von Jochen Gaugele
3 min
Friedrich Merz weiß, dass seine Kanzlerschaft auf dem Spiel steht. Sonst hätte er das Präsidium der CDU nicht gleich für den Abend der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern einberufen, und er wäre in der kommenden Woche auch zur Generalversammlung der Vereinten Nationen gereist. Die als Solidaritätsadresse gelesene Erklärung der acht Ministerpräsidenten, die ohne den Namen des Kanzlers auskam, zeigt vor allem eines: dass Merz gestützt werden muss.
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