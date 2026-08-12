„Weniger Drama, Baby“, schreibt unsere Kolumnistin und Neurowissenschaftlerin Laura Wünsch und erklärt, wie wir unsere Stresshormone zügeln können
Herz und HirnWarum uns die Nachrichtenflut krank macht und wie wir Kontrolle zurückgewinnen
Von Laura Wünsch
4 min
Seit der Steinzeit laufen wir mit dem gleichen Gehirn herum. Damit es diesem gut geht, braucht es Kontrolle und Verbundenheit. Der moderne Mensch kann innerhalb von einer Stunde mehr Informationen zu sich nehmen, als einer seiner mittelalterlichen Vorfahren während seiner gesamten Lebenszeit.
Lesen Sie weiter mit Rundschau PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!