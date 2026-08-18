Ende 2025 erfüllte sich Sascha Bobb seinen großen Traum. Möglich machte das die Youtube-Serie „Dream Kitchen“, bei der er den Hauptpreis gewann: die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Seit Dezember 2025 betreibt er in der Händelstraße das Onda – mit gerade einmal 20 Sitzplätzen, offener Küche und einem großen Schaufenster zur Straße.