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KStA-Genuss-Club für nur 20 GästeZehn Gänge zum Teilen im Onda – Jetzt exklusiv buchen

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Sascha Bobb ist Gastgeber im Onda.

Sascha Bobb ist Gastgeber im Onda.

Copyright: Arton Krasniqi

Küchenchef Sascha Bobb setzt im Onda auf Gerichte zum Teilen, mit einer klaren Handschrift und Reduktion auf das Wesentliche. 

Ende 2025 erfüllte sich Sascha Bobb seinen großen Traum. Möglich machte das die Youtube-Serie „Dream Kitchen“, bei der er den Hauptpreis gewann: die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Seit Dezember 2025 betreibt er in der Händelstraße das Onda – mit gerade einmal 20 Sitzplätzen, offener Küche und einem großen Schaufenster zur Straße.

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