Küchenchef Sascha Bobb setzt im Onda auf Gerichte zum Teilen, mit einer klaren Handschrift und Reduktion auf das Wesentliche.
KStA-Genuss-Club für nur 20 GästeZehn Gänge zum Teilen im Onda – Jetzt exklusiv buchen
Von Simon Westphal
2 min
Ende 2025 erfüllte sich Sascha Bobb seinen großen Traum. Möglich machte das die Youtube-Serie „Dream Kitchen“, bei der er den Hauptpreis gewann: die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Seit Dezember 2025 betreibt er in der Händelstraße das Onda – mit gerade einmal 20 Sitzplätzen, offener Küche und einem großen Schaufenster zur Straße.
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