Nach dem Fund eines Autowracks im Rhein bei Königswinter-Niederdollendorf gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei Bonn mitteilt, sind die im Fahrzeug gefundenen menschlichen Knochen einer Frau zuzuordnen. Das ergab eine molekulargenetische Untersuchung der Rechtsmedizin.

Das Auto war am 18. August 2026 im Niedrigwasser des Rheins entdeckt und geborgen worden. Dabei wurde das verrottete Fahrzeug offenbar auch einmal umgedreht. Mehrere Tage blieb der Fund vor Ort liegen. Etwa im Schwenkbereich des Baggers habe man später die Knochen entdeckt.

Keine Parallelen zu Vermisstenfällen

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei dauern an. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittlerinnen und Ermittler jedoch bis zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Zusammenhänge zu zurückliegenden oder aktuellen Vermisstenfällen herstellen können, erklärte ein Polizeipressesprecher.

Bei dem geborgenen Fahrzeug handelt es sich um das Modell 126 und nicht um die in Polen hergestellte Lizenzversion 126p. Demnach wurde das Auto vermutlich Anfang der 1970er-Jahre hergestellt. „Der im Fahrzeug vorgefundene Verbandkasten wies ein Ablaufdatum aus dem Jahr 1971 auf“, so die Polizei. (jv)