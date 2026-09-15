Die Bonner Polizei hat eine Bilanz zum Einsatzgeschehen am Montag, 14. September, auf Pützchens Markt gezogen. Insgesamt sei der Verlauf ruhig gewesen. Ab 17 Uhr habe ein verstärkter Zulauf auf das Festgelände eingesetzt. Gegen Mitternacht leerte sich das Gelände, nur das Bayernzelt war wegen einer Party noch gut besucht. Gegen 1 Uhr verließen die letzten Besucherinnen und Besucher das Gelände.

Polizei erteilt sieben Platzverweise

Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten im Einsatzzeitraum von 11.00 Uhr bis 2.15 Uhr insgesamt 140 Personen. 19 Personen wurden durchsucht. Die Einsatzkräfte erteilten sieben Platzverweise. Zu Ingewahrsamnahmen oder Festnahmen kam es nicht.

Am späten Montagabend wurde gegen einen 26-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er soll bei einer Personenkontrolle Widerstand gegen die Polizisten und Polizistinnen geleistet, sie bedroht und beleidigt haben. Während des Widerstands zog sich der Beschuldigte eine Verletzung zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, er blieb aber dienstfähig. (red)