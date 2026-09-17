Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) will sich am Donnerstag (15.30 Uhr) ein Bild von den Arbeiten an der gesperrten Bonner Nordbrücke machen. Gemeinsam mit Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) und Vertretern der Autobahn GmbH werde er sich bei einem Rundgang über den aktuellen Stand der Abrissarbeiten an der sogenannten Vorlandbrücke informieren, teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Seit Anfang Juni ist sie wegen gravierender Schäden an der Vorlandbrücke komplett gesperrt, die auf der linken Rheinseite auf die Hauptbrücke führt. Zuvor wurde sie täglich von mehr als 100.000 Fahrzeugen genutzt.

Ein Bauunternehmen hatte vor gut sechs Wochen mit dem Abbruch der Vorlandbrücke begonnen. Bis Ende 2028 soll sie neu gebaut werden - bis dahin bleibt die gesamte Nordbrücke weiter gesperrt. (dpa/red)