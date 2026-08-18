Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts haben die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Nacht zu Dienstag (18.08.2026) die Ermittlungen aufgenommen. Ein 25-jähriger Mann soll seine 27 Jahre alte Schwester mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt haben.

27-Jährige springt nach Angriff aus Fenster

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich die Tat gegen 4.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich. Ein Mitbewohner sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe den 25-Jährigen von seiner Schwester trennen können. Anschließend soll die 27-Jährige aus einem Fenster im ersten Obergeschoss in den Vorgarten gesprungen sein.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in eine Klinik, wo sie intensivmedizinisch betreut wird. Die Polizei konnte den tatverdächtigen Bruder widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf und den bislang unbekannten Hintergründen übernommen.

Die Ermittler und Ermittlerinnen suchen weitere Zeugen und Zeuginnen, die das Geschehen von der Hausdorffstraße aus beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen. (red)