Nörvenich – Ein Adventskranz hat am Dienstagabend einen Brand in einem Einfamilienhaus in Nörvenich-Irresheim verursacht. Gegen 18:45 Uhr bemerkten die Hausbewohner Brandgeruch. Im Esszimmer der Familie hatte der Adventskranz Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich rasch auf einigen Stühlen sowie einen Teppich ausgebreitet.



Alle neun Personen, die sich im Einfamilienhaus aufhielten, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Familienmitglied hatte nach Angaben der Polizei noch versucht, das Feuer selbst mit Wasser zu löschen. Keiner wurde verletzt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Auch eine Rauchgasvergiftung konnte nach einer Untersuchung bei allen Bewohnern ausgeschlossen werden. (clh)