Bad Münstereifel – Ein 24-Jähriger soll in Bad Münstereifel während einer Auseinandersetzung in einer Wohnung mehrfach mit einem Messer auf seinen 56-jährigen Vater eingestochen haben, der an den Verletzungen starb.



Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag. Der 24-Jährige, der laut Polizei an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde festgenommen und in einer Einrichtung untergebracht.



Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln wegen Totschlags. (ets)