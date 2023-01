Kreis Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis – Detlef Seif (59) will für die CDU sein Bundestagsmandat verteidigen. Seit 2009 ist der Weilerswister Abgeordneter, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Euskirchen sowie stellvertretender Vorsitzender des CDU Bezirksverbandes Aachen.



Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Bereiche Innen- und Europapolitik. Seif ist EU-Obmann in der CDU/CSU-Fraktion und Mitglied im Innenausschuss, der etwa den Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe im Blick hat.

Wahlkreis 92: Detlef Seif setzt auf Europa

Amtsmüde? Nein! Der 59-Jährige, der leidenschaftlich gerne joggt, will wieder nach Berlin. In der europäischen Zusammenarbeit sieht der Vater einer 26 Jahre alten Tochter die Chance, in vielen Bereichen etwas zu bewirken. Die veränderte weltpolitische Lage und die Pandemie hätten gezeigt, wie wichtig „europäische Souveränität“ ist, betont er. Dies gelte gegenwärtig für die Bereiche Gesundheitsvorsorge, Bevölkerungsschutz, Schutz der EU-Außengrenzen und die Energiepolitik, solle künftig aber auch das Thema Verteidigung umfassen.



Die Energiepolitik ist angesichts des Klimawandels, insbesondere nach der Flutkatastrophe, in den Fokus gerückt. Seif setzt dabei auf technischen Fortschritt. In der Gesundheitspolitik macht sich der Weilerswister für die Prävention stark. Mit dem Strukturwandel stehe man auch in seinem Wahlkreis vor großen Aufgaben. „Es ist wichtig, eine viel bessere Vernetzung von Wissenschaft und Forschung mit den Betrieben zu schaffen. Wir müssen die Absolventen vor Ort halten. Die wandern heute vielfach ab. Ihr Verbleib ist aber die Voraussetzung für Start-ups, die eine Region nach vorne bringen können.“

Aktuell stehe aber eindeutig der Wiederaufbau der Region nach der verheerenden Flutkatastrophe im Fokus, so Seif. Dafür werde er sich mit all seinen Möglichkeiten einsetzen, so der 59-Jährige. (tom)